Талалаев: было неприятно, что поменялось решение по поводу судьбы «Химок»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал выход «Химок» в РПЛ.

«С одной стороны, я был очень рад за футболистов «Химок». Они заслужили выход в Премьер-Лигу. С другой — было неприятно, что поменялось решение по поводу судьбы команды. Понимал, что нам было вполне по силам выйти в РПЛ без вот этих перестановок в клубе. Много воды с тех пор утекло… У меня не было времени смотреть на то, что происходило с «Химками» летом. Я был занят спасением «Крыльев Советов». Мы работали и прикладывали максимальные усилия. У нас неплохо получалось.



Как переживал победу над «Химками» в эмоциональном плане? Не стесняюсь говорить об этом своим игрокам. Футболисты видели, что мы были чуть больше взволнованы на одном из этапов подготовки. Я перед игрой сказал: «Для нас это не только поединок — это стремление доказать, что мы правильно смотрели на развитие футбола. Если мы хотим добиться положительного результата, надо сыграть очень хорошо. Сыграйте в том числе за нас, потому что мы здесь работали».

Мы не постеснялись этого перед игрой. Очень рад, что получилось добиться результата в концовке, переломив очень тяжёлую игру. Мы перед игрой сидели, общались с тренерским штабом, говорили: «Ребята из «Химок» сыграют лучшую игру за этот промежуток». Так и получилось. Ещё раз выражаю огромную благодарность футболистам», — сказал Талалаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Интервью с Андреем Талалаевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».