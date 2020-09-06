Гиггз: из-за ситуации в «Реале» Бэйл много пропустил. Конечно, он не в оптимальной форме

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнением об игре нападающего команды Гарета Бэйла, который был заменен в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Финляндией (1:0) после первого тайма.

«Он наш рекордный бомбардир. Игрок, который может забить много голов. Из-за ситуации в „Реале“ он пропустил много матчей. Конечно, он не будет в оптимальной форме после простоя. Но Гарет — действительно профессионал.

В матче с Финляндией я был доволен им, он тренировался всего два или три дня. Планировали выпустить его на 45 минут или максимум час. Он провёл лишь первый тайм, но дадим ему больше времени в матче с Болгарией", — цитирует Гиггза Mirror.

Матч Уэльс — Болгария состоится сегодня. Начало — в 16:00 мск.