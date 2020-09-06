Алькантара может перейти в «Ливерпуль» только в случае продажи Вейналдума в «Барселону»

Итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал о ситуации с полузащитником «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдумом, который, по слухам, должен перейти в «Барселону», и хавбеком «Баварии» Тьяго Алькантарой, который должен заменить нидерландца в английской команде.

«Окончательной договорённости между клубами пока нет. Если „Ливерпуль“ решит продать Вейналдума, они снова будут настаивать на подписании Тьяго Алькантары из „Баварии“. Ценник на него держится в районе € 30 млн. Контакты с его агентом всё ещё продолжаются.

Тьяго не будет в «Челси» или «Манчестер Юнайтед», я несколько дней назад разговаривал с его представителем. Переговоры с «Баварией» тоже пока не ведутся", — написал Романо в своём "инстаграме".