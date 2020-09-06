Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Тоттенхэма» вместе с Моуринью прогулялись по крыше домашнего стадиона

Игроки «Тоттенхэма» вместе с Моуринью прогулялись по крыше домашнего стадиона
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» опубликовала видео, как футболисты, а также главный тренер команды Жозе Моуринью прогулялись по крыше «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Во время экскурсии игроки подшучивали друг над другом. Футболисты также совершили опасную вылазку на выступ над полем, на котором нет никаких заграждений и перегородок. На выступе расположен символ команды — чёрный петух Чарли, который также фигурирует на клубной эмблеме. Отметим, все участники экскурсии носили специальное оборудование для соблюдения мер безопасности.

Видео можно посмотреть в "твиттере" лондонской команды.

В минувшем сезоне подопечные Жозе Моуринью заняли шестое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, набрав 59 очков. Будущий сезон лондонцы начнут матчем с «Эвертоном» 13 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020