Игроки «Тоттенхэма» вместе с Моуринью прогулялись по крыше домашнего стадиона

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» опубликовала видео, как футболисты, а также главный тренер команды Жозе Моуринью прогулялись по крыше «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Во время экскурсии игроки подшучивали друг над другом. Футболисты также совершили опасную вылазку на выступ над полем, на котором нет никаких заграждений и перегородок. На выступе расположен символ команды — чёрный петух Чарли, который также фигурирует на клубной эмблеме. Отметим, все участники экскурсии носили специальное оборудование для соблюдения мер безопасности.

Видео можно посмотреть в "твиттере" лондонской команды.

В минувшем сезоне подопечные Жозе Моуринью заняли шестое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, набрав 59 очков. Будущий сезон лондонцы начнут матчем с «Эвертоном» 13 сентября.