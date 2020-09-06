Матчи чемпионата Италии будут проходить при пустых трибунах до октября
Правительство Италии приняло решение продлить запрет на посещение болельщиками спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, новый запрет распространяется в том числе и на футбольные стадионы и будет действовать минимум до 30 сентября 2020 года. Постановление правительства вступит в силу завтра, 7 сентября. Напомним, новый сезон в итальянской Серии А начнётся 19 сентября.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 был приостановлен практически во всех турнирах, в том числе в чемпионате Италии. Позже розыгрыш Серии А был возобновлён, а чемпионом Италии по итогам сезон в девятый раз стал туринский «Ювентус».
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