Анчелотти: Аллан — фантастическое приобретение для «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал переход полузащитника «Наполи» Маркеса Аллана в мерсисайдский клуб.



«Трансфер обрадовал. Думаю, нелегко было заключить эту сделку, но мы смогли. Не сомневаюсь в Аллане. Игрок заряжает команду своей энергией. Он хорош как с мячом, так и без него. Это фантастическое приобретение „Эвертона“. Аллан определённо способен усилить нашу полузащиту», — приводит слова специалиста Goal.com.



Вчера, 5 сентября, «Эвертон» объявил о трансфере Аллана. Контракт 29-летнего бразильского футболиста с английским клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Маркес Аллан выступал за такие команды, как «Наполи», «Удинезе», и бразильский клуб «Васко да Гама».

Аллан стал игроком «Эвертона»