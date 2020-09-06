«Барселона» сделает финальное предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» готовит окончательное предложение по трансферу аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, утверждает Goal.

По данным источника, Мартинес по-прежнему остаётся приоритетной трансферной целью каталонского клуба, несмотря на то что «Барселона» близка к приобретению голландского нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. В составе каталонцев Мартинес может заменить уругвайца Луиса Суареса, которым интересуется «Ювентус».

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.