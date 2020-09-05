Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лаутаро Мартинес подоил корову, а потом испугался и с криком отбежал от неё

Лаутаро Мартинес подоил корову, а потом испугался и с криком отбежал от неё
Футбол / Италия 0

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес стал героем забавного видео.

Во время доения корова резко повернулась. Колокольчик, одетый на неё, издал резкий звук, после чего форвард с криком отбежал от животного.

Видео можно посмотреть в "твиттере" FedeNerazzurra.

Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 35 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. В 4 матчах Лиги Европы он забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

Миланский клуб по итогам чемпионата Италии занял второе место, набрав 82 очка. Подопечные Антонио Конте отстали от лидера, туринского «Ювентуса», всего на один балл.

«Барселона» может приобрести Депая вместо Лаутаро Мартинеса, но аргентинец — в приоритете
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020