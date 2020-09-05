Лаутаро Мартинес подоил корову, а потом испугался и с криком отбежал от неё
Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес стал героем забавного видео.
Во время доения корова резко повернулась. Колокольчик, одетый на неё, издал резкий звук, после чего форвард с криком отбежал от животного.
Видео можно посмотреть в "твиттере" FedeNerazzurra.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне 22-летний форвард провёл 35 матчей в Серии А, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. В 4 матчах Лиги Европы он забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
Миланский клуб по итогам чемпионата Италии занял второе место, набрав 82 очка. Подопечные Антонио Конте отстали от лидера, туринского «Ювентуса», всего на один балл.
«Барселона» может приобрести Депая вместо Лаутаро Мартинеса, но аргентинец — в приоритете
- 5 сентября 2020
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:25
-
19:11
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:51
-
17:51
-
17:42
-
17:42
-
17:32
-
17:21
-
17:20
-
16:55
-
16:53
-
16:27
-
16:16
-
16:13
Партнерский контент