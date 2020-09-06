В сборную Чехии из-за коронавируса на матч с Шотландией вызваны 22 дебютанта

Тренерский штаб сборной Чехии вызвал в национальную команду 24 футболистов, из которых 22 — являются дебютантами.

Прежде в сборную Чехии приглашались только 36-летний защитник Роман Губник и 30-летний нападающий Станислав Тецл. Губник в последний раз вызывался в сборную четыре года назад, а Тецл — в 2018-м. Вызванный в национальную команду 17-летний полузащитник Адам Карабек может побить рекорд самого молодого игрока в истории сборной Чехии.

Напомним, что все игроки чешской сборной, ранее вызванные на сбор, покинули команду из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим, тренерам пришлось вызывать других футболистов.

Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Чехии и Шотландии состоится 7 сентября.