В сборную Чехии из-за коронавируса на матч с Шотландией вызваны 22 дебютанта
Тренерский штаб сборной Чехии вызвал в национальную команду 24 футболистов, из которых 22 — являются дебютантами.
Прежде в сборную Чехии приглашались только 36-летний защитник Роман Губник и 30-летний нападающий Станислав Тецл. Губник в последний раз вызывался в сборную четыре года назад, а Тецл — в 2018-м. Вызванный в национальную команду 17-летний полузащитник Адам Карабек может побить рекорд самого молодого игрока в истории сборной Чехии.
Напомним, что все игроки чешской сборной, ранее вызванные на сбор, покинули команду из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим, тренерам пришлось вызывать других футболистов.
Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Чехии и Шотландии состоится 7 сентября.
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