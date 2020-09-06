Испания разгромила Украину, Рамос оформил дубль

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Испании одержала крупную победу над сборной Украины. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Защитник испанцев Серхио Рамос забил первый гол на 3-й минуте, реализовав пенальти. На 26-й минуте он оформил дубль. После розыгрыша углового Даниэль Ольмо навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, где защитник уверенно выиграл воздух и ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Спустя три минуты Ансу Фати сделал счёт разгромным. Он легко ушёл от Харатина на левом фланге атаки у чужой штрафной и пробил в дальний угол ворот. Мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.

Точку в матче поставил Ферран Торрес на 84-й минуте. После подачи с правого фланга атаки в штрафную сборной Украины Кривцов головой сбросил мяч прямо к Торресу, и тот ударом в касание поразил дальний угол ворот.