Латвия не смогла обыграть Мальту в Лиге наций

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Мальты сыграла вничью с национальной командой Латвии со счётом 1:1. Встреча состоялась в Та-Кали на одноимённом стадионе. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром, ассистировали судьи на линиях Орельен Друэ и Микаэль Бершебрю.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Кириан Нвоко, которому ассистировал Джозеф Мбонг. Латвийская национальная команда восстановила равновесие на 25-й минуте благодаря автоголу Мэттью Гийомье.

Сборная Латвии, набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Мальта (1) — на 3-м месте.

В матче 2-го тура Лиги наций в группе 3 Лиги С сборная Косово на своём поле проиграла команде Греции со счётом 1:2.