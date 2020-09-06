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Латвия не смогла обыграть Мальту в Лиге наций

Латвия не смогла обыграть Мальту в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Мальты сыграла вничью с национальной командой Латвии со счётом 1:1. Встреча состоялась в Та-Кали на одноимённом стадионе. Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Стефани Фраппаром, ассистировали судьи на линиях Орельен Друэ и Микаэль Бершебрю.

Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Кириан Нвоко, которому ассистировал Джозеф Мбонг. Латвийская национальная команда восстановила равновесие на 25-й минуте благодаря автоголу Мэттью Гийомье.

Сборная Латвии, набрав два очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги D. Мальта (1) — на 3-м месте.

В матче 2-го тура Лиги наций в группе 3 Лиги С сборная Косово на своём поле проиграла команде Греции со счётом 1:2.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 2-й тур
06 сентября 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 1
Латвия
1:0 Нвоко – 15'   1:1 Гийомье – 25' (автогол)
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3. 2-й тур
06 сентября 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Косово
Окончен
1 : 2
Греция
0:1 Лимниос – 2'   0:2 Сиовас – 51'   1:2 Бериша – 82'
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