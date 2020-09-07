Зинченко отреагировал на разгромное поражение сборной Украины в матче с Испанией

Защитник национальной команды Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромное поражение в матче со сборной Испании (0:4) в рамках второго тура Лиги наций.
«Что говорить. Всё было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего, хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.
В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1.
- 7 сентября 2020
-
03:27
-
02:40
-
02:24
-
01:18
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54