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Зинченко отреагировал на разгромное поражение сборной Украины в матче с Испанией

Зинченко отреагировал на разгромное поражение сборной Украины в матче с Испанией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник национальной команды Украины Александр Зинченко прокомментировал разгромное поражение в матче со сборной Испании (0:4) в рамках второго тура Лиги наций.

«Что говорить. Всё было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего, хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

В матче 1-го тура группы 4 Лиги наций УЕФА сборная Украины обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1.

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