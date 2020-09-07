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Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины в матче с Испанией

Шевченко назвал причину разгромного поражения Украины в матче с Испанией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче с Испанией (0:4).

«Сегодня проблема заключалась не в одном или нескольких игроках. Главная проблема была в том, что команда не восстановилась. Уже можно говорить о том, что на таком уровне второй матч во время сбора нам даётся очень тяжело. Когда играем с „топовыми“ командами, когда уровень соперников подымается, то нам очень тяжело восстанавливаться. Ребята отдали все свои силы, сделали всё, что могли. К ним претензий нет. Испания сегодня была намного лучше нас», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Испании одержала крупную победу над сборной Украины. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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