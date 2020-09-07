Магнуссон: прекрасные ощущения от возвращения в сборную Исландии

Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду.

«Прекрасные ощущения от возвращения в сборную. Новая форма просто огонь“, — написал Магнуссон.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

В матче 1-го тура Лиги А группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Исландии уступила сборной Англии. Встреча проходила на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Исландцы нанесли 1 удар по воротам (0 — в створ), англичане — 13 ударов по воротам (4 — в створ). На 70-й минуте матча защитник английской команды Кайл Уолкер получил вторую жёлтую карточку за грубую игру. На 89-й минуте составы уравнялись — судья удалил Сверрира Ингасона. На 90-й минуте Рахим Стерлинг реализовал пенальти. Спустя две минуты Биркир Бьярнасон промахнулся, исполняя 11-метровый.