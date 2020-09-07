Серхио Рамос — лучший бомбардир среди защитников в истории сборных

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел на 1-е место по количеству голов среди защитников в истории национальных команд.
Рамос сделал дубль в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Украины (4:0). Таким образом, на счету футболиста стало 23 гола в составе сборной Испании. По этому показателю он обогнал аргентинского защитника Даниэля Пассареллу (22 мяча) и возглавил список бомбардиров. В статистику включены футболисты, игравшие только на позиции защитника.
Напомним, Серхио Рамос забил первый гол на 3-й минуте, реализовав пенальти. На 26-й минуте он оформил дубль. Спустя три минуты Ансу Фати сделал счёт разгромным. Он легко ушёл от Харатина на левом фланге атаки у чужой штрафной и пробил в дальний угол ворот. Мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.
Точку в матче поставил Ферран Торрес на 84-й минуте. После подачи с правого фланга атаки в штрафную сборной Украины Кривцов головой сбросил мяч прямо к Торресу, и тот ударом в касание поразил дальний угол ворот.
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