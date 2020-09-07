Арьен Роббен забил первый гол после возобновления карьеры

Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен забил гол в товарищеском матче с «Арминией», который прошёл накануне, 6 сентября, и завершился со счётом 1:1.



Для 36-летнего футболиста этот мяч стал первым после возобновления карьеры. Также Арьен забил за «Гронинген», воспитанником которого является, впервые за 18 лет. В апреле 2002 года он в последний раз поразил ворота соперника родного клуба.



Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако спустя год решил вернуться в футбол. После ухода из «Гронингена» хавбек защищал цвета ПСВ, «Челси» и мадридского «Реала», а больше всего времени – 10 лет – провёл в «Баварии», с которой завоевал 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов и восемь титулов чемпиона Германии.

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