Мело рассказал о срыве трансфера из «Ювентуса» в «Реал» из-за Роббена

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Фелипе Мело, выступающий за «Палмейрас», рассказал о причинах срыва его трансфера из туринского клуба в «Реал» в 2010 году. По словам бразильца, его переход не состоялся из-за фола на чемпионате мира. Напомним, в одном из эпизодов матча сборных Бразилии и Нидерландов Мело наступил на лежащего игрока голландской команды Арьена Роббена, который тогда играл за мадридский клуб.
«Когда был на чемпионате мира, агент сказал, что я мог подписать контракт с „Реалом“. Но то, что случилось, было важно для „Реала“. Трансфер был уже согласован, но это произошло, и всё было кончено. Я остался в „Ювентусе“, а потом перешёл в „Галатасарай“. И это было прекрасно! Я стал лучшим бразильцем в турецком футболе, выиграл восемь трофеев за четыре года. Если бы играл за „Реал“, смог бы войти в историю? Да, но, возможно, у меня не было бы столько фанатов, сколько сегодня в „Галатасарае“», — приводит слова Мело AS.
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