«Ньюкасл» объявил о переходе форварда Уилсона из «Борнмута»
Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон продолжит карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает официальный сайт чёрно-белых.
28-летний форвард подписал контракт до лета 2024 года. Британские СМИ сообщают, что переход обошёлся «сорокам» в € 20 млн.
«В тот момент, как я узнал, что „Ньюкасл“ мною заинтересован, я обрадовался. Это огромный клуб с великой историей. На протяжении многих лет у них были отличные нападающие. Буду рад, если смогу повторить хотя бы часть того, что они сделали.
Я верю в свои способности как игрока. Как нападающий, я считаю, что важно ставить перед собой как долгосрочные, так и краткосрочные цели. Я надеюсь их достичь», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне АПЛ «Ньюкасл» занял 13-е место, набрав 44 очка.
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