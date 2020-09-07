Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ньюкасл» объявил о переходе форварда Уилсона из «Борнмута»

«Ньюкасл» объявил о переходе форварда Уилсона из «Борнмута»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Борнмута» Каллум Уилсон продолжит карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает официальный сайт чёрно-белых.

28-летний форвард подписал контракт до лета 2024 года. Британские СМИ сообщают, что переход обошёлся «сорокам» в € 20 млн.

«В тот момент, как я узнал, что „Ньюкасл“ мною заинтересован, я обрадовался. Это огромный клуб с великой историей. На протяжении многих лет у них были отличные нападающие. Буду рад, если смогу повторить хотя бы часть того, что они сделали.

Я верю в свои способности как игрока. Как нападающий, я считаю, что важно ставить перед собой как долгосрочные, так и краткосрочные цели. Я надеюсь их достичь», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне АПЛ «Ньюкасл» занял 13-е место, набрав 44 очка.

«Норвич» принял предложение «Ньюкасла» по Льюису
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020