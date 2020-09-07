Хавбек тульского «Арсенала» перешёл в израильский клуб

Полузащитник тульского «Арсенала» Ламек Банда перешёл в «Маккаби» Нетания на правах аренды, сообщает пресс-служба российского клуба. Арендное соглашение 19-летнего замбийского футболиста рассчитано до мая 2021 года.



Банда стал игроком тульского «Арсенала» летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 замбийский футболист принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Тульский «Арсенал» набрал 5 очков в 6 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В 7-м туре чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 сентября.