Болельщиков с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч с ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте сообщила, что болельщики с атрибутикой «Спартака» не будут допущены на стадион «ВЭБ Арена» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уважаемые болельщики! Билеты на матч 7-го тура РПЛ между командами ЦСКА и «Спартак» можно будет приобрести в кассах „ВЭБ Арены“ и через билетный онлайн-сервис нашего клуба с 9 сентября. Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут», — говорится в сообщении.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (10) — на 5-м месте. В прошлом сезоне команды обменялись победами — со счётом 2:1 победил «Спартак», а ЦСКА выиграл 2:0.