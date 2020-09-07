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Лионель Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны»

Лионель Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл на тренировку каталонской команды, сообщает RAC1.

По информации источника, аргентинский форвард стал первым, кто приехал на вечернее командное занятие. Напомним, вчера, 6 сентября, Месси прошёл ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дома.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже не действительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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