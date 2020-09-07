Лионель Месси первым прибыл на тренировку «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл на тренировку каталонской команды, сообщает RAC1.



По информации источника, аргентинский форвард стал первым, кто приехал на вечернее командное занятие. Напомним, вчера, 6 сентября, Месси прошёл ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дома.



Напомним, по окончании минувшего сезона Месси через факс уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже не действительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных, которая составляла € 700 млн. В результате 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной».

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