Гол форварда «Локомотива» Лисаковича помог Беларуси обыграть Казахстан в Лиге наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Казахстана принимала национальную команду Беларуси. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Во втором тайме, на 53-й минуте встречи, счёт открыл защитник сборной Беларуси Максим Бордачёв. Через 9 минут казахстанский нападающий Абат Аимбетов сравнял счёт. Победный гол забил белорусский форвард Виталий Лисакович, который в августе текущего года стал игроком московского «Локомотива».
Сборная Беларуси набрала 3 очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги С. Казахстан (3) — на третьем месте. Лидером группы является национальная команда Албании, в одном матче набравшая 3 очка. Сборная Литвы (0) — на четвёртом месте.
- 7 сентября 2020
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