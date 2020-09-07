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Гол форварда «Локомотива» Лисаковича помог Беларуси обыграть Казахстан в Лиге наций

Гол форварда «Локомотива» Лисаковича помог Беларуси обыграть Казахстан в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Казахстана принимала национальную команду Беларуси. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Во втором тайме, на 53-й минуте встречи, счёт открыл защитник сборной Беларуси Максим Бордачёв. Через 9 минут казахстанский нападающий Абат Аимбетов сравнял счёт. Победный гол забил белорусский форвард Виталий Лисакович, который в августе текущего года стал игроком московского «Локомотива».

Сборная Беларуси набрала 3 очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги С. Казахстан (3) — на третьем месте. Лидером группы является национальная команда Албании, в одном матче набравшая 3 очка. Сборная Литвы (0) — на четвёртом месте.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 2-й тур
07 сентября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 2
Беларусь
0:1 Бордачёв – 53'   1:1 Аимбетов – 62'   1:2 Лисакович – 86'
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