«Ньюкасл» объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Шотландии

«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте клуба объявил о переходе полузащитника сборной Шотландии Райана Фрейзера. Контракт 26-летнего шотландского футболиста с клубом рассчитан на пять сезонов.



Фрейзер выступал в составе «Борнмута» с 2013 года. В сезоне-2019/2020 шотландский полузащитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил один мяч. Райан Фрейзер покинул команду по истечении срока действия контракта. С 2017 года полузащитник вызывается в расположение национальной команды Шотландии.

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 44 очка в 38 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.