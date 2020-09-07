Гендиректор «Балтики» — о назначении Казарцева: такие арбитры нужны нашему чемпионату

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал назначение арбитра Василия Казарцева на матч между калининградским клубом и московским «Велесом» в 9-м туре Футбольной национальной лиги.
«Пришло письмо в клуб. Казарцев назначен на наш следующий матч с «Велесом». Это квалифицированный арбитр, который отсудил очень много матчей. История со «Спартаком»? От ошибок никто не застрахован. Такие арбитры, как Казарцев, нужны нашему чемпионату", — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Казарцев работал главным арбитром на матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2. Сочинцы в той встрече получили право на два пенальти, один из которых экспертная комиссия признала ошибочно назначенным. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с чемпионата РПЛ, но позднее сделал заявление, что команда продолжит играть в чемпионате России. По решению РФС Казарцев отстранён от судейства до 10 октября.
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