РФС: арбитры матча «Спартак» — «Сочи» успешно прошли проверку на полиграфе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил о результатах проверки на детекторе лжи главного арбитра матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и VAR-ассистента Алексея Еськова.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределённое время», — приводит слова Алаева департамент коммуникаций РФС.

Напомним, что «Спартак» по ходу матча выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти.