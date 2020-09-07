Рикарду Куарежма перешёл в «Виторию Гимарайнш». Клуб эпично представил игрока
Полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма перешёл в «Виторию Гимарайнш», сообщается на официальном сайте португальского клуба.
Пресс-служба клуба опубликовала ролик, как Куарежма в образе аристократа получает футболку клуба «Витория Гимарайнш», а затем уезжает из замка на белом коне.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Витории Гимарайнш».
36-летний Куарежма являлся свободным агентом, поэтому достался португальскому клубу бесплатно. Футболист подписал с клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год. Хавбек выступал за «Спортинг», «Барселону», «Порту», «Интер», «Челси», «Бешикташ», «Аль-Ахли» и «Касымпашу». За сборную Португалии в 80 матчах забил 10 мячей.
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