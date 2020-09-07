Италия обыграла Нидерланды в матче Лиги наций

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов уступила команде Италии со счётом 0:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировали судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 45-й минуте автором забитого мяча стал Николо Барелла, ему ассистировал Чиро Иммобиле.
Сборная Италии, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Нидерланды (3) — на 2-м месте. В следующем туре Италия на выезде сыграет с Польшей, Нидерланды в гостях встретятся с Боснией и Герцеговиной. Матчи состоятся 11 октября.
В другом матче группы Босния и Герцеговина на своём поле со счётом 1:2 проиграла Польше.
- 7 сентября 2020
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