Манчини: сборная Италии должна была убить интригу в матче с Нидерландами гораздо раньше
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (1:0).
«Нидерландские футболисты создали несколько опасных моментов в концовке, так как мы устали, но интригу следовало убить гораздо раньше. Я доволен, что команда проявила характер в этот вечер. Игроки итальянской сборной показали отличную игру», — приводит слова Манчини Rai Sport.
Сборная Италии, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Нидерланды (3) — на 2-м месте. В следующем туре группового этапа Италия на выезде сыграет с Польшей, Нидерланды в гостях встретятся с Боснией и Герцеговиной. Матчи состоятся 11 октября.
- 8 сентября 2020
-
00:55
-
00:38
-
00:35
-
00:04
-
00:01
- 7 сентября 2020
-
23:55
-
23:39
-
23:38
-
23:09
-
23:01
-
22:45
-
22:34
-
22:13
-
22:11
-
22:07
-
21:47
-
21:41
-
21:38
-
21:18
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:34
-
20:32
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:32
-
19:26
-
19:18
-
19:14
Партнерский контент