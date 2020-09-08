Манчини: сборная Италии должна была убить интригу в матче с Нидерландами гораздо раньше

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов (1:0).



«Нидерландские футболисты создали несколько опасных моментов в концовке, так как мы устали, но интригу следовало убить гораздо раньше. Я доволен, что команда проявила характер в этот вечер. Игроки итальянской сборной показали отличную игру», — приводит слова Манчини Rai Sport.

Сборная Италии, набрав четыре очка, вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Нидерланды (3) — на 2-м месте. В следующем туре группового этапа Италия на выезде сыграет с Польшей, Нидерланды в гостях встретятся с Боснией и Герцеговиной. Матчи состоятся 11 октября.