Хамес: мы с Анчелотти сможем творить в «Эвертоне» великие дела

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес прокомментировал свой переход из мадридского «Реала» в «Эвертон».

«Я безумно счастлив тому факту, что перешёл в этот великий клуб с потрясающей историей и тренером, который меня знает. Мне хочется многого достичь здесь и в первую очередь, конечно же, выигрывать трофеи. Я перешел в „Эвертон“ для того, чтобы стать сильнее, стать лучше. Я перешел сюда для того, чтобы помочь команде выигрывать, чтобы играть в зрелищный, увлекательный футбол. Я уверенн, что с Карло Анчелотти и его помощниками мы способны творить великие дела, и присутствие этого тренгера было одним из ключевых факторов при принятии решения о переходе.



Я пережил отличные времена, когда работал с ним в «Реале» и «Баварии». Это серьезный аргумент», — сказал Хамес в интервью официальному сайту «Эвертона».