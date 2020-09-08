Это'О: Азар — игрок одного с Месси уровня

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи», с 2004 по 2009 год выступавший за «Барселону», поделился мнением о полузащитника каталонцев Серхио Бускетсе и бельгийском нападающем мадридского «Реала» Эдене Азаре.

«Я бы очень хотел, чтобы великий Серхил Бускетс снова показывал свой лучший футбол. Когда он на пике, „Барселона“ всегда выигрывает трофеи. Эден Азар? Это игрок уровня Лионеля Месси», — приводит слова Это'О AS.

Серхио Бускетс — воспитанник «Барселоны», он выступает за основную команду клуба с 2008 года и успел поиграть вместе с Это'О. В составе «Барсы» игрок восемь раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Эден Азар перешёл в «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года.