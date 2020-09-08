В профсоюзе футболистов отреагировали на ситуацию с зарплатами в «Тамбове»

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию в «Тамбове», где перед игроками существуют задолженности по зарплате.
«Профсоюз в курсе ситуации с задолженностями в «Тамбове». Видели письмо футболистов. Сейчас выясняем всю ситуацию и когда клуб планирует погасить задолженности. Занимаемся вопросом. Надеюсь, что всё разрешится в ближайшее время и клуб найдёт выход из ситуации и начнёт гасить долги. Тем более что зарплатный бюджет в «Тамбове» не такой большой в сравнении с другими клубами РПЛ», — сказал Зотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее появилась информация, что футболисты «Тамбова» написали письмо на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с требованием погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года. Сообщалось, что в случае невыполнения требований игроки планируют бойкотировать матч с «Уфой».
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