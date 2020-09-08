Эктор Бельерин стал акционером первого в мире веганского футбольного клуба

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин стал акционером клуба четвёртого английского дивизиона «Форест Грин Роверс», сообщает The Guardian.

По данным источника, футболист заплатил около € 276 тыс. за 2% акций клуба. Испанец намерен поднять экологическую повестку дня в футболе. Бельерин является веганом с 2018 года.

В 2015 году «Форест Грин Роверс» стал первым в мире веганским клубом. Все футболисты и болельщики клуба являются веганами.

Бельерин перешёл в «Арсенал» летом 2011 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги (13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года.