В Примере и Сегунде разрешили делать пять замен в матчах сезона-2020/2021

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте объявила об изменениях правил в Примере и Сегунде на сезон-2020/2021.
В частности, было принято решение сохранить пять замен в матчах первого и второго дивизионов. Максимальное число футболистов, вызываемых на матч, станет 23.
Напомним, пять замен были разрешены в сезоне-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал», в 38 матчах набравший 87 очков. В тройку лидеров вошли «Барселона» (82) и мадридский «Атлетико» (70). Новый сезон в испанской Примере начнётся 11 сентября.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 897 тыс. человек.
- 8 сентября 2020
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