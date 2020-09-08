Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей
Стал известен состав молодёжной сборной России на отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с национальной командой Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Польша — Россия.
Сборная России: Сафонов, Круговой, Евгеньев, Маслов, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Ломовицкий, Игнатьев, Глушенков.
Запасные: Максименко, Калугин, Степанов, Голубев, Марадишвили, Уткин, Лесовой, Глебов, Сулейманов.
Отборочный матч чемпионата Европы—2021 Польша — Россия состоится сегодня, 8 сентября, на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь. Начало встречи — в 19:00 мск. Напомним, в прошлом отборочном матче подопечные Михаила Галактионова обыграли национальную команду Болгарии со счётом 2:0.
- 8 сентября 2020
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
18:55
-
18:43
-
18:32
-
18:30
-
18:07
-
18:07
-
17:58
-
17:56
-
17:46
-
17:39
-
17:20
-
17:08
-
16:54
-
16:37
-
16:32
-
16:25
-
16:06
-
15:57
-
15:51
-
15:40
-
15:37
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:44
-
14:32
-
14:09
-
13:57
-
13:53
-
13:42
Партнерский контент