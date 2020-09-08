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Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей

Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей
Футбол / Сборная России 0

Стал известен состав молодёжной сборной России на отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с национальной командой Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Польша — Россия.

Сборная России: Сафонов, Круговой, Евгеньев, Маслов, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Ломовицкий, Игнатьев, Глушенков.

Запасные: Максименко, Калугин, Степанов, Голубев, Марадишвили, Уткин, Лесовой, Глебов, Сулейманов.

Отборочный матч чемпионата Европы—2021 Польша — Россия состоится сегодня, 8 сентября, на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь. Начало встречи — в 19:00 мск. Напомним, в прошлом отборочном матче подопечные Михаила Галактионова обыграли национальную команду Болгарии со счётом 2:0.

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