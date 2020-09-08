Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Польшей

Стал известен состав молодёжной сборной России на отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с национальной командой Польши. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Польша — Россия.



Сборная России: Сафонов, Круговой, Евгеньев, Маслов, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Ломовицкий, Игнатьев, Глушенков.



Запасные: Максименко, Калугин, Степанов, Голубев, Марадишвили, Уткин, Лесовой, Глебов, Сулейманов.

Отборочный матч чемпионата Европы—2021 Польша — Россия состоится сегодня, 8 сентября, на стадионе «Видзева» в польском городе Лодзь. Начало встречи — в 19:00 мск. Напомним, в прошлом отборочном матче подопечные Михаила Галактионова обыграли национальную команду Болгарии со счётом 2:0.