Гончаренко рассказал о состоянии травмированных футболистов ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (1:0), а также рассказал о состоянии травмированных футболистов «армейцев».



«Такие матчи нужны, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых игроков. Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответственность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперёд у некоторых игроков.



Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, состояние Дивеева оценим послезавтра. Что касается Фукса, здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы на матчи сборных», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.