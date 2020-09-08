Гончаренко рассказал о состоянии травмированных футболистов ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (1:0), а также рассказал о состоянии травмированных футболистов «армейцев».
«Такие матчи нужны, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых игроков. Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответственность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперёд у некоторых игроков.
Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, состояние Дивеева оценим послезавтра. Что касается Фукса, здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы на матчи сборных», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.
- 8 сентября 2020
-
22:36
-
22:23
-
22:11
-
22:04
-
22:02
-
21:55
-
21:45
-
21:28
-
21:28
-
21:21
-
21:14
-
21:01
-
20:57
-
20:55
-
20:51
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:10
-
19:07
-
18:55
-
18:43
-
18:32
-
18:30
-
18:07
-
18:07
-
17:58
-
17:56
Партнерский контент