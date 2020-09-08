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Гончаренко рассказал о состоянии травмированных футболистов ЦСКА

Гончаренко рассказал о состоянии травмированных футболистов ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат товарищеского матча с тульским «Арсеналом» (1:0), а также рассказал о состоянии травмированных футболистов «армейцев».

«Такие матчи нужны, чтобы была игровая практика, в боевых условиях посмотреть молодых игроков. Мы могли бы намного лучше начинать атаки, но это большая ответственность для молодых футболистов — выйти на таком стадионе и хорошо сыграть. Есть движение вперёд у некоторых игроков.

Чалов и Зайнутдинов будут готовы к следующему матчу, состояние Дивеева оценим послезавтра. Что касается Фукса, здесь ситуация сложнее, наверняка будем смотреть только после следующей паузы на матчи сборных», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

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