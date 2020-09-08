Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком года в АПЛ по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне лучшим игроком года в английской Премьер-лиге.
Фото можно посмотреть на странице PFA в «Твиттере».
В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого бельгийский футболист забил 13 мячей. Напомним, Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года.
«Манчестер Сити» по итогам сезона-2019/2020 занял второе место в чемпионате Англии, уступив «Ливерпулю», оторвавшемуся от «горожан» на 18 очков. Новый сезон в английской Премьер-лиге начнётся 12 сентября.
- 8 сентября 2020
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