Трент Александер-Арнольд — лучший молодой игрок года в Англии по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александер-Арнольда лучшим молодым игроком года в английской Премьер-лиге.

Фото можно посмотреть на странице PFA в «Твиттере».

На награду также претендовали Тэмми Абрахам, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»).

21-летний Трент Александер-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В прошлом сезоне принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (35 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал 13 результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с мерсисайдским клубом действует до лета 2024 года.