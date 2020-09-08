Трент Александер-Арнольд — лучший молодой игрок года в Англии по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала защитника «Ливерпуля» и сборной Англии Трента Александер-Арнольда лучшим молодым игроком года в английской Премьер-лиге.
Фото можно посмотреть на странице PFA в «Твиттере».
На награду также претендовали Тэмми Абрахам, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд (оба — «Манчестер Юнайтед») и Букайо Сака («Арсенал»).
21-летний Трент Александер-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В прошлом сезоне принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги (35 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, отдал 13 результативных передач, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с мерсисайдским клубом действует до лета 2024 года.
Трент Александер-Арнольд сыграл в бутсах с надписью «Жизни чёрных важны»
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