Эдуардо Камавинжа — самый молодой дебютант сборной Франции за последние 106 лет
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинжа стал самым молодым дебютантом сборной Франции с 1914 года. Хавбек сыграл за национальную сборную в возрасте 17 лет и 10 месяцев в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Хорватии (4:2).
Камавинжа занимает третье место в списке самых молодых дебютантов в истории сборной Франции. Рекордсменом является Жюльен Вербруже — в 1906 году он дебютировал в возрасте 16 лет и 10 месяцев, второе место занимает Морис Гастиге (17 лет и 4 месяца), сыгравший в 1914-м.
Камавинжа — воспитанник «Ренна». В прошлом сезоне принял участие в 25 матчах чемпионата Франции (24 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач.
Гризманн вышел на 2-е место по количеству проведённых подряд матчей за сборную Франции
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