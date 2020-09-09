Дидье Дешам: сборной Франции нужны трудности
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии (4:2).
«Мы приложили массу усилий в этом матчей за исключением первых тридцати минут, когда мы недостаточно хорошо действовали с точки зрения техники. Я поменял семь футболистов между первым и вторым матчем, потому что нам нужны трудности. Сейчас не июнь 2021 года. Мы должна отработать систему взаимодействия между игроками до автоматизма», — приводит слова Дешама L'Equipe.
Следующий матч сборных Франции и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Франции и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Швеции.
Франция обыграла Хорватию в Лиге наций благодаря автоголу и голу с пенальти
- 9 сентября 2020
-
01:44
-
01:30
-
00:49
-
00:45
-
00:41
-
00:25
-
00:16
- 8 сентября 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:37
-
23:37
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:09
-
22:48
-
22:36
-
22:23
-
22:11
-
22:04
-
22:02
-
21:55
-
21:45
-
21:28
-
21:28
-
21:21
-
21:14
-
21:01
-
20:57
-
20:55
-
20:51
-
20:35
-
20:27
-
20:21
-
20:20
Партнерский контент