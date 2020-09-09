Дидье Дешам: сборной Франции нужны трудности

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Хорватии (4:2).



«Мы приложили массу усилий в этом матчей за исключением первых тридцати минут, когда мы недостаточно хорошо действовали с точки зрения техники. Я поменял семь футболистов между первым и вторым матчем, потому что нам нужны трудности. Сейчас не июнь 2021 года. Мы должна отработать систему взаимодействия между игроками до автоматизма», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Следующий матч сборных Франции и Хорватии на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Франции и Хорватии по группе 3 Лиги А Лиги наций УЕФА являются национальные команды Португалии и Швеции.