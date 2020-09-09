Матч «Реал» — «Райо Вальекано» отменён из-за коронавируса
Товарищеский матч между мадридским «Реалом» и «Райо Вальекано» не состоится, сообщает Marca.
Команды должны были встретиться днём сегодня, 9 сентября, однако у одного из футболистов «Райо» заподозрили инфекцию. В настоящее время он ожидает результатов теста. Чтобы не рисковать здоровьем других игроков, матч было решено отменить.
«Реал» в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Испании. В 1-м туре предстоящего розыгрыша первенства «сливочным» предстоит на своём поле сыграть с «Хетафе». Матч состоится 13 сентября. В свою очередь «Райо Вальекано» в настоящее время выступает в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании. В новой кампании команда стартует с гостевой встречи с «Мальоркой», которая также пройдёт 13 сентября.
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