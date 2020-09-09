Новичок Серии А купил вратаря сборной Нидерландов

Вратарь сборной Нидерландов Йерун Зут перешёл из ПСВ в «Специю». Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Со своим новым клубом 29-летний футболист заключил контракт, рассчитанный на два года. Йерун уже прошёл тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Сегодня, 9 сентября, игрок присоединится к партнёрам по команде.
«Специя» по итогам прошлого сезона впервые за свою 113-летнюю историю пробилась в высший итальянский дивизион, финишировав на третьем месте в турнирной таблице Серии B.
Зут является воспитанником ПСВ, а за основную команду клуба выступал с 2011 года. В сборную Нидерландов вызывается с 2015 года. В минувшей кампании, вторую часть которой провёл в аренде в «Утрехте», голкипер принял участие в 18 матчах Эредивизии и пропустил 23 мяча.
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