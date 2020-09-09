«Астон Вилла» приобрела Уоткинса за рекордную сумму

«Астон Вилла» договорилась с «Брентфордом» о приобретении нападающего Олли Уоткинса. Покупка форварда станет самым дорогим трансфером в истории «львов». Сумма сделки составит € 30 млн и различные бонусы за удачное выступление в новом клубе. «Астон Вилла» согласовала контракт с игроком на пять лет, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».



24-летний нападающий в сезоне-2019/2020 провёл за «Брентфорд» 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 3 результативные передачи. Форвард стал вторым в гонке бомбардиров в Чемпионшипе. Клуб вышел в стыковые матчи за путёвку в английскую Премьер-лигу, но уступил «Фулхэму» (1:2). Интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость Уоткинса в € 12 млн.