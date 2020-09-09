«Реал» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021

Мадридский «Реал» официально представил третий комплект формы, в которой команда проведёт предстоящий сезон. Основным цветом футболки стал чёрный, а декоративные элементы (спонсорские логотипы, эмблема) – розовые.



На форму нанесён узор, который копирует знаменитую мозаику азулежу. В таком стиле украшены улицы Мадрида, поэтому футболка подчёркивает связь клуба с городом.



Новый розыгрыш чемпионата Испании стартует 11 сентября, но мадридский «Реал» пропустит первый тур из-за переноса матча с «Хетафе». Во втором туре команда на выезде встретится с клубом «Реал Сосьедад». В сезон-2020/2021 «сливочные» вступают в статусе действующего чемпиона. Команда набрала 87 очков и завершила первенство на первом месте в турнирной таблице.

Просмотреть фото можно на официальном сайте «Реала».