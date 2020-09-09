Мухаммад Султонов заключил контракт с «Нижним Новгородом»

Бывший нападающий волгоградского «Ротора» Мухаммад Султонов подписал контракт с «Нижним Новгородом». Форвард переходит в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года, сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода». Ранее «Чемпионат» сообщал о факте переговоров между Султоновым и клубом Футбольной национальной лиги.



Форвард в сезоне-2019/2020 принял участие в 26 матчах первенства Футбольной национальной лиги и забил девять голов, став лучшим бомбардиром «Ротора». В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27-летний нападающий вышел на поле пять раз, не отметившись результативными действиями. Интернет-потрал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Султонова в € 500 тыс.

«Ротор» объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона