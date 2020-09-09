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Суд оштрафовал фаната ЦСКА и запретил посещать стадионы за флаг белорусской оппозиции

Суд оштрафовал фаната ЦСКА и запретил посещать стадионы за флаг белорусской оппозиции
Футбол / РПЛ 0

Савеловский суд в Москве вынес наказание фанату ЦСКА Дмитрию Голембевскому, который во время матча с «Тамбовом» вывесил флаг белорусской оппозиции и скандировал кричалку «Жыве Беларусь». Болельщик получил штраф в размере 3000 рублей, а также запрет посещать стадионы на один год.

«Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением», — цитирует АГН «Москва» слова Голембевского, произнесённые в суде.

Около 15 болельщиков ЦСКА были задержаны во время матча с «Тамбовом» (2:1). После победного гола нападающего «армейцев» Ильи Шкурина Голембевский вывесил бело-красно-белый флаг, а фанаты начали скандировать кричалку «Жыве Беларусь».

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