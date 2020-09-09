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Газизов: если «Спартаку» поступит официальное предложение по Кокорину, будем обсуждать

Газизов: если «Спартаку» поступит официальное предложение по Кокорину, будем обсуждать
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе других клубов к нападающему Александру Кокорину.

«Если будет сделано официальное предложение, тогда мы будем это вместе обсуждать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «Рома» запросила у «Спартака» информацию о Кокорине. По информации СМИ, в итальянском клубе Александра рассматривают в качестве возможной замены травмированному полузащитнику Николо Дзаньоло.

Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента, подписав с московским клубом контракт до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за красно-белых из-за травмы. В минувшем сезоне Александр выступал за «Сочи» на правах аренды и принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором 7 забитых мячей (2 — с пенальти) и одной результативной передачи.

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