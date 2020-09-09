«Барселона» — первый спортивный клуб в мире с 10 млн подписчиков в YouTube

«Барселона» стала первым спортивным клубом в мире, который набрал на официальном YouTube-канале 10 млн подписчиков, сообщает сайт сине-гранатовых. В честь этого исторического достижения портал наградит испанскую команду специальной «бриллиантовой кнопкой».



Национальная баскетбольная ассоциация обладает единственным спортивным YouTube-каналом, который превосходит «Барсу» по числу подписчиков – 14,7 млн. У «Барселоны» ровно 10 млн и 65 млн часов просмотров видео. Канал сине-гранатовых функционирует на хостинге с 2006 года.



«Барселона» не только достигла исторического результата, но и оторвалась от преследователей. На втором месте по популярности расположился мадридский «Реал», на канал которого подписано 5,92 млн человек. А замыкает призовую тройку «Фламенго» — 5,55 млн.

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