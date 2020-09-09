«Барселона» — первый спортивный клуб в мире с 10 млн подписчиков в YouTube

«Барселона» стала первым спортивным клубом в мире, который набрал на официальном YouTube-канале 10 млн подписчиков, сообщает сайт сине-гранатовых. В честь этого исторического достижения портал наградит испанскую команду специальной «бриллиантовой кнопкой».
Национальная баскетбольная ассоциация обладает единственным спортивным YouTube-каналом, который превосходит «Барсу» по числу подписчиков – 14,7 млн. У «Барселоны» ровно 10 млн и 65 млн часов просмотров видео. Канал сине-гранатовых функционирует на хостинге с 2006 года.
«Барселона» не только достигла исторического результата, но и оторвалась от преследователей. На втором месте по популярности расположился мадридский «Реал», на канал которого подписано 5,92 млн человек. А замыкает призовую тройку «Фламенго» — 5,55 млн.
- 9 сентября 2020
-
16:56
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:16
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:33
-
15:29
-
15:05
-
14:57
-
14:52
-
14:36
-
14:19
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:14
-
13:07
-
12:40
-
12:37
-
12:24
-
12:10
-
11:53
-
11:49
-
11:39
-
11:31
-
11:17
-
11:08
-
11:05
-
10:41
-
10:37
-
10:20