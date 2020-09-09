Мама Дзаньоло: Николо был так расстроен из-за новой травмы, что хотел бросить футбол

Франческа Коста, мама полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, рассказала о состоянии сына, который вновь получил разрыв крестообразных связок колена.

«Мы решаем, где Николе лучше сделать операцию. Возможно, это будет в римской клинике, в которой оперировался Ибрагимович, но, может быть, и в Австрии. Сейчас Николе немного лучше, но когда мы впервые увиделись после травмы, он был в слезах и боялся, что его прокляли. Его первыми словами были: «Я должен бросить футбол. Думаю, я проклят». Он очень боится анестезии, но сейчас пытается смотреть на это с положительной стороны. У него уже было прооперировано одно колено, теперь будет другое. Врачи сказали, что у него здоровые мышцы, поэтому у Николы в перспективе всё должно было хорошо», — приводит слова Франчески Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Дзаньоло получил травму во время матча группового этапа Лиги наций за сборную Италии с национальной командой Нидерландов (1:0).

Это вторая серьёзная травма игрока за этот год. Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с туринским «Ювентусом» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Итальянец вернулся к тренировкам в июле.