Получивший разрыв крестообразных связок Дзаньоло: спасибо за поддержку, скоро вернусь

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Николо Дзаньоло, который получил серьёзную травму во время матча группового этапа Лиги наций с национальной командой Нидерландов (1:0), обратился к болельщикам.
«Отвечаю всем людям, которые спрашивают меня, как я. Сегодня утром сделал МРТ, которая показала разрыв крестообразной связки левого колена. Спасибо всем болельщикам „Ромы“ за поддержку. Скоро вернусь!» — написал Дзаньоло.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
Завтра, 9 сентября, Дзаньоло будет прооперирован.
Это вторая серьёзная травма игрока за этот год. Напомним, в матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с туринским «Ювентусом» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. Итальянец вернулся к тренировкам в июле.
- 8 сентября 2020
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