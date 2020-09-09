«Спартак-2» проиграл «Балтике» в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживал матч арбитр Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), ассистировали судьи на линиях Вячеслав Бочков (Сочи) и Андрей Образко (Ставрополь).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 26-й минуте автором забитого мяча стал Ильнур Альшин. В начале второго тайма гости увеличили разрыв в счёте, гол на 52-й минуте забил Ян Казаев.

«Балтика», набрав 17 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (16) — на четвёртом месте.

В 9-м туре «Спартак-2» на выезде встретится с «Нефтехимиком», «Балтика» дома сыграет с «Велесом». Матчи состоятся 13 сентября.