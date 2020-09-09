«Спартак-2» проиграл «Балтике» в матче ФНЛ

В матче 8-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия „Спартак“ имени Фёдора Черенкова». Обслуживал матч арбитр Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону), ассистировали судьи на линиях Вячеслав Бочков (Сочи) и Андрей Образко (Ставрополь).
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 26-й минуте автором забитого мяча стал Ильнур Альшин. В начале второго тайма гости увеличили разрыв в счёте, гол на 52-й минуте забил Ян Казаев.
«Балтика», набрав 17 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (16) — на четвёртом месте.
В 9-м туре «Спартак-2» на выезде встретится с «Нефтехимиком», «Балтика» дома сыграет с «Велесом». Матчи состоятся 13 сентября.
- 9 сентября 2020
-
18:29
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:06
-
17:51
-
17:47
-
17:35
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:56
-
16:56
-
16:45
-
16:44
-
16:16
-
16:16
-
16:00
-
15:58
-
15:41
-
15:33
-
15:29
-
15:05
-
14:57
-
14:52
-
14:36
-
14:19
-
13:39
-
13:39
-
13:26
-
13:14
-
13:07
-
12:40
-
12:37
-
12:24